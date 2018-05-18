Металлургической компании ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" впервые за 12 лет с момента реприватизации грозит финансовый кризис.

Об этом рассказал финансовый директор предприятия Сергей Пличко, передает ЭП.

По его словам, крайне напряженная ситуация на крупнейшем металлургическом предприятии Украины может произойти из-за резкого снижения объемов производства.

Для того, чтобы пережить эту тяжелую финансовую ситуацию, может быть принято решение о приостановлении ряда проектов и социальных программ.

Выплата зарплаты за июнь также стоит под вопросом.

"Все зависит от того, сможем ли мы до конца мая стабилизировать производство и выйти на приемлемый финансовый поток, что позволяет нам продолжать операционную деятельность", - сказал Пличко.

"Мы закончили апрель с отрицательным денежным потоком в размере более 600 000 000 гривен. Другими словами, мы потратили больше, чем заработали. Что касается мая, то предварительные расчеты мы уже сделали и могу сказать, что финансовые потери ориентировочно составят более 1,5 млрд гривен ", - отметил Пличко.

"Вместе за два месяца финансовые потери превысят 2,1 миллиарда гривен, что ставит под сомнение возможность дальнейшего финансирования текущей операционной деятельности", - добавил он.

Работники завода железнодорожного цеха "АрселорМиттал Кривой Рог" начали акцию протеста, требующие надлежащие условия труда и повышения заработной платы. Люди отказались работать не неисправном оборудовании и требуют безопасности.

В ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" считают забастовку железнодорожников незаконной.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Как сообщала "Страна", Украина попросит США не применять пошлины против отечественных металлургов. По его словам, ведется диалог с США по улучшению условий и расширению доступа украинской продукции, включая металлургическую, на американский рынок, а также рынки Азии и Африки.

Напомним, что по итогам декабря 2017 добыча угля в Украине упала почти на 20 %.