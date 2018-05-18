Осужденный в 2015 году Химкинским судом Московской области за подготовку похищения бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова экс-офицер столичного главка МВД Юрий Спасских является подозреваемым в совершении ряда правонарушений в отношении участников акций протеста времен Евромайдана.

Эту информацию, которую ранее опубликовала "Страна" подтвердили руководитель Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и адвокат Руслан Иванюк, представляющий интересы Спасских.

По словам Горбатюка, первое уведомление о подозрении Спасских, который во время Майдана занимал должность замначальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности киевского главка милиции, датировано октябрем 2016 года. Ему вменялось соучастие в силовой зачистке улицы Институтской в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года, где пострадали 14 активистов Майдана.

По этому делу полтора года назад Спасских был объявлен в розыск, а в его отношении судом было принято решение о задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения. На тот момент милиционер отбывал наказание на территории России за попытку похищения человека. В Украине мужчина вернулся в октябре 2017 года, но на границе не был задержан.

Его привод в суд был обеспечен только 4 мая 2018 года. На сегодняшний день в довесок к ранее инкриминируемым эпизодам "декабрьского разгона Майдана", в ГПУ вменяют Спасских и роль в трагических событиях 18 февраля 2014 года в центре Киева.

В Департаменте спецрасследований ходатайствовали о помещении экс-руководителя среднего звена столичного МВД под стражу. В свою очередь, судья Печерского райсуда Владимир Карабань избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. На данный вердикт была подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой запланировано на 29 мая.

Подробнее о деле Юрия Спасских читайте в расследовании "Страны".