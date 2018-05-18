Премии за лучшую режиссуру в конкурсной программе "Особый взгляд" 71-го Каннского кинофестиваля удостоился фильм "Донбасс" Сергея Лозницы.

Об этом сообщает "Артхауз Траффик".

Жюри, возглавляемое Бенисио дель Торо, присудило премию "Особый взгляд" шведскому фильму "Граница" Али Аббаси.

Мировая премьера "Донбасса" состоялась 9 мая. Представляя свой фильм в Каннах, Сергей Лозница поблагодарил свой "любимый кинофестиваль за возможность поделиться этой историей с международной аудиторией".

На премьере также присутствовала украинская творческая группа фильма, в том числе продюсер Денис Иванов, актеры Наталья Бузько, Георгий Делиев, Вадим Дубовский, Сергей Смеян и Людмила Смородина. Сергей Лозница поблагодарил команду, отметив, что между окончанием съемок и каннской премьерой прошло всего шесть недель.

"Донбасс" создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино. Украинским копродюсером выступил Денис Иванов и кинокомпания "Артхаус Трафик". Съемки проходили этой зимой в Кривом Роге.

Сергей Лозница является одним из самых известных в мире украинских режиссеров игрового и документального кино. Его фильм "Счастье мое" (2010) стал первой украинской лентой времен независимости, которая принимала участие в официальном конкурсе Каннского фестиваля. Также в официальной программе Канн состоялись премьеры других картин Лозницы, созданных при участии Украины – "Майдан" (2014) и "Кроткая" (2017). Документальная картина Сергея Лозницы "Аустерлиц" была номинирована на премию Европейской киноакадемии за лучший документальный фильм 2017 года.

Выход фильма "Донбасс" в украинский прокат запланирован на 2018 год.

Как сообщала "Страна", Украина и Китай снимут фильм "Горящий орел". Контракт на сумму $33,4 млн был подписан 20 апреля в рамках Пекинского Международного кинофестиваля-2018.

Напомним список всех победителей предыдущего Каннского кинофестиваля.