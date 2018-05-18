В Киеве восстановили движение по одной из главных артерий в городе - Набережному шоссе. На официальной страничке "Киеватодор" в Facebook появилось объявление об этом.

Как отмечают в компании, на прошлой неделе коммунальная корпорация заявляла, что уже на этой неделе движение по шоссе будет открыто. Дорожные службы справились со сроками и сдали работу вовремя.

На Набережном шоссе обновили отбойник и асфальтовое покрытие.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Кстати, к 18:30 в пятницу, 18 мая уровень дорожных заторов в Киеве достиг 9 баллов.

Как сообщала Страна, в Киеве продолжаются работы по реконструкции и капитальному ремонту на 14 объектах дорожной инфраструктуры. Работы осуществляются на улицах Елены Телиги, Алма-Атинской, Семьи Кульженко, Владимирской, бульваре Вернадского, проспекте Тычины, Набережном шоссе, транспортной развязке на пересечении Комарова и бульвара Вацлава Гавела, пересечении проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Владимира Покатила, путепроводе на пересечении ул. Елены Телиги и ул. Кирилловской.

Напомним, что ко Дню Киева - 27 мая откроют обновленную Владимирскую горку.