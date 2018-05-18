В Киеве на парковке по адресу Лобановского, 6А под автомобилем Mercedes S550 был обнаружен подозрительный предмет. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на данные очевидца.

Мужчина сообщил, что под одним из автомобилей обнаружили подозрительную коробку. На коробке было установлено что-то похожее на часы, которые издавали тикающие звуки. Кроме того, на лобовом стекле автомобиля была прикреплена записка с угрозами.

На Лобановского оперативно приехали полиция и взрывотехники, территория была огорожена. Это происходило на парковке жилого дома. Жильцов не эвакуировали. На первом этаже расположены офисы.

Сотрудникам частной фирмы, под окнами которой и произошло "минирование", запретили выходить из здания.

По состоянию на 17:30 робот-сапер извлек неизвестное устройство и его переместили в бронированный ящик. После чего сапер в экипировке проводил разминирование. Правоохранители от комментариев воздержались.

Как сообщала "Страна", в Херсоне заминировали торговый центр по e-mail, эвакуировали 2 000 человек.

А в Киеве сотрудники СБУ совместно с полицией разоблачили мужчину, который сообщил о заминировании здания департамента МВД.