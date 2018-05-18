В соцсетях обсуждают фото с вышиванкой и спящим человеком на полу электрички
В соцсетях бурную реакцию вызвала фотография, сделанная по данным пользователей, в электричке Киев - Ирпень.
На фото одновременно девушка, слушающая музыку в телефоне, в веночке и вышиванке, молодой человек, читающий что-то на мобильном, а также еще один молодой человек в спортивных штанах, развалившийся на лавке, предназначенной для сидения трех человек. Еще один пассажир, вероятно, пьяный, просто лежит на полу и спит.
Фото: facebook.com
Пользователи чаще всего иронизируют над фото. "Едем в Европу", - написал Вячеслав Чечило.
Фото: facebook.com
Однако, не все согласны, что подобная фотография могла быть сделана только в Украине.
"Обыкновенный молодняк обыкновенно едет кое-как. Или, думаешь, молодежь по дойчебану едет во фраках с бабочками и по стойке смирно? Задаться целью и я бы тебе таких фоток выдал с дойчебана, трентиталии или ещё чего - только ахай!!", -написал пользователй Алексей Тарков.
Фото: facebook.com
Впрочем большинство сошлось во мнении, что такое можно увидеть только в Украине.
"Вся Украина в одном фото", - считает журналист Юрий Ткачев.
Фото: facebook.com
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