В соцсетях бурную реакцию вызвала фотография, сделанная по данным пользователей, в электричке Киев - Ирпень.

На фото одновременно девушка, слушающая музыку в телефоне, в веночке и вышиванке, молодой человек, читающий что-то на мобильном, а также еще один молодой человек в спортивных штанах, развалившийся на лавке, предназначенной для сидения трех человек. Еще один пассажир, вероятно, пьяный, просто лежит на полу и спит.

Фото: facebook.com

Пользователи чаще всего иронизируют над фото. "Едем в Европу", - написал Вячеслав Чечило.

Фото: facebook.com

Однако, не все согласны, что подобная фотография могла быть сделана только в Украине.

"Обыкновенный молодняк обыкновенно едет кое-как. Или, думаешь, молодежь по дойчебану едет во фраках с бабочками и по стойке смирно? Задаться целью и я бы тебе таких фоток выдал с дойчебана, трентиталии или ещё чего - только ахай!!", -написал пользователй Алексей Тарков.

Фото: facebook.com

Впрочем большинство сошлось во мнении, что такое можно увидеть только в Украине.

"Вся Украина в одном фото", - считает журналист Юрий Ткачев.

Фото: facebook.com

Как сообщала Страна, врач антарктической станции поздравил украинцев с Днем вышиванки в компании с пингвином.

Мы писали, что в Харькове на День вышиванки показали вышитый танк "Оплот" с аутентичными узорами.

Также мы раассказывали, как прошел День вышиванки у политиков: загорелый Кононенко надел вышитую сорочку под пиджак, а Турчинов позировал в сорочке с гербом.