Волонтер, известный активной поддержкой президента Петра Порошенко в социальных сетях, заявил, что якобы знает о цели принятия в Украине нового закона о трансплантации.

"У нас много российских пленных, а русские все время тормозят обмены. Их пленные как Люсварги накапливаются и дают нагрузку на бюджет. А так хоть какая польза будет. С паршивой овцы, хоть почки... простите, шерсти клок", - указано в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/myroslavhai

Как сообщала "Страна", формально законодатели предусмотрели все "узкие места", которые могут навредить украинцам и поставить торговлю органами на поток. Так, запрещено брать на органы детей-сирот, погибших воинов АТО и неопознанных лиц. "Черным" трансплантологам грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Впрочем, скептиков, которые не верят в честную работу нового закона хватает как среди рядовых украинцев, так среди самих медиков.

Также мы разбирались в том, как на практике выглядит медреформа в украинских больницах.