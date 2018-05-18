К 18:30 в пятницу, 18 мая уровень дорожных заторов в Киеве достиг 9 баллов. Об этом сообщает Яндекс.Пробки.

Движение затруднено в центральной части Киева - в районе станций метро "Дружбы народов", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".

Пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны), Голосеевском, Воздухофлотском, Степана Бандеры, улицах Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, от Севастопольской площади и до метро "Шулявская", Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульварах Леси Украинки (в обе стороны) и Дружбы Народов (в сторону Печерского моста), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.

Заторы образовались и на проспекте Валерия Лобановского в сторону Севастопольской площади, на улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой, Кольцевой дороге, Елены Телиги, проспекте Николая Бажана (в сторону Борисполя), Броварском проспекте (в сторону Броваров) и улицы саперная Слободская (в сторону Южного моста).

Движение затруднено на Южном, Северном и Метро мостах.

По прогнозу, дорожная ситуацию нормализуется к 21:00.

Фото: yandex.ua/maps

Как сообщала "Страна", в Киеве ведутся ремонтные работы сразу на 14 дорожных объектах.

Напомним, что Виталий Кличко объяснил причину огромных пробок в Киеве.