Российская компания "Газпром", которая является одним из официальных спонсоров Лиги чемпионов, не будет рекламироваться на улицах Киева во время финала турнира, но реклама будет присутствовать на НСК "Олимпийский", сообщает "Интерфакс- Украина".

"На стадионе будет размещена реклама в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе УЕФА.

Как известно, с 15 мая НСК "Олимпийский" передан в управление УЕФА для подготовки непосредственно к финалу ЛЧ-2018, и все вопросы, связанные с подготовкой стадиона к матчу, находятся в ведении УЕФА.

Напомним, 17 мая главный представитель Киевской горадминистрации по вопросам подготовки к финалу ЛЧ Андрея Мирошниченко сообщил, что "Газпром" не будет представлен в качестве партнера Лиги чемпионов УЕФА на улицах Киева и в фан-зоне "Фестиваля чемпионов" на Крещатике в дни проведения финала ЛЧ по результатам достигнутых договоренностей.

"Газпром" стал спонсором Лиги чемпионов в 2012 году. В 2018 году контракт компании с УЕФА был продлен до 2021 года.

Как сообщала "Страна", НСК "Олимпийский" реконструировали за 103 млн гривен к финалу Лиги чемпионов.

Мы писали, что на финале Лиги чемпионов в Киеве фанов будут возить бесплатно автобусы-шаттлы.

Ранее Крещатик перекрыли до конца мая из-за финала Лиги Чемпионов.