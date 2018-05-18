На финале Лиги Чемпионов "Газпром" не будет рекламироваться на улицах Киева
Российская компания "Газпром", которая является одним из официальных спонсоров Лиги чемпионов, не будет рекламироваться на улицах Киева во время финала турнира, но реклама будет присутствовать на НСК "Олимпийский", сообщает "Интерфакс- Украина".
"На стадионе будет размещена реклама в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе УЕФА.
Как известно, с 15 мая НСК "Олимпийский" передан в управление УЕФА для подготовки непосредственно к финалу ЛЧ-2018, и все вопросы, связанные с подготовкой стадиона к матчу, находятся в ведении УЕФА.
Напомним, 17 мая главный представитель Киевской горадминистрации по вопросам подготовки к финалу ЛЧ Андрея Мирошниченко сообщил, что "Газпром" не будет представлен в качестве партнера Лиги чемпионов УЕФА на улицах Киева и в фан-зоне "Фестиваля чемпионов" на Крещатике в дни проведения финала ЛЧ по результатам достигнутых договоренностей.
"Газпром" стал спонсором Лиги чемпионов в 2012 году. В 2018 году контракт компании с УЕФА был продлен до 2021 года.
Как сообщала "Страна", НСК "Олимпийский" реконструировали за 103 млн гривен к финалу Лиги чемпионов.
Мы писали, что на финале Лиги чемпионов в Киеве фанов будут возить бесплатно автобусы-шаттлы.
Ранее Крещатик перекрыли до конца мая из-за финала Лиги Чемпионов.