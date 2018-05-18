В США, в пригороде города Хьюстон (штат Техас) произошла стрельба в школе. Нападавший арестован, сообщает CNN.

Точное количество пострадавших в Santa Fe High School неизвестно. По данным The New York Times, погибли, как минимум, восемь человек.

Среди раненых есть офицер полиции.

Комиссар округа Галвестон - Джо Джусти сообщил, что нападавший открыл огонь в школе примерно в 7:45 утра, т.е. когда в школе собиралась начать день. Он сказал, что раненый офицер работал в школьном округе Санта-Фе в качестве сотрудника по школьным ресурсам.

При этом подразделение CBS в Хьюстоне со ссылкой на источники сообщает о восьми погибших.

По меньшей мере один из пострадавших доставлен в больницу на вертолете.

Фото: twitter.com/HCSOTexas

фото: KTRK-TV

Фото: google.com

Как сообщала "Страна", министр образования и науки выступила против проведения школьных линеек в жару. По ее словам, для таких мероприятий есть много интересных видеоматериалов, которые лучше запоминается.

Напомним, что Лилия Гриневич предлагает отменить тесты для зачисления в школу.