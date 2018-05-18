Киевская городская государственная администрация опубликовала расчет о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. Соответствующие документы разместил департамент экономики и инвестиций КГГА.

Так, по расчетам предприятий транспорта экономически обоснованные тарифы на 2018 год на перевозку пассажиров составляют: 8,27 грн - на проезд метрополитеном, 8,77 грн, - на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус, фуникулер) и 15,47 грн - на проезд городской электричкой.

Отмечается, что тарифы на проезд повышаются с целью замедления утечки кадров на предприятиях транспорта, сохранения квалифицированных специалистов, повышения уровня, их заработной платы, обеспечения выполнения полного комплекса работ связанных с техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава, эскалаторов, тоннельных сооружений, трамвайных путей, контактно кабельной сети, и прочее.

Также указано, что при повышении тарифов сохраняется дифференциация цен на проезд в метрополитене в случае одноразового приобретения нескольких поездок на бесконтактную карточку и скидок в проездных билетах.

Как сообщала "Страна", с 14 июля стоимость разовой поездки в метро и наземном общественном транспорте будет составлять 6,3 грн - при условии пользования месячным проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 грн - за разовую поездку.

Мы писали, что в Киеве началось общественное обсуждение повышения тарифов на проезд в городском транспорте.

Ранее Кличко заявил, что подорожание проезда в Киеве полностью обосновано.