В Киев из Германии прилетел самый пирсингованный человек в мире - Рольф Бухгольц, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Он станет особым гостем самого масштабного тату-фестиваля в Украине Tattoo collection 2018. Об этом сообщает Информатор.

Тело 58-летнего немца все покрыто татуировками и пирсингом, белки глаз вычерненные, а на голове - импланты, которые имитируют рожки.

Фото: kiev.informator.ua

Как пишет издание, несмотря на агрессивный внешний вид Рольф оказался очень милым, даже немного стеснительным и осторожным парнем с обаятельной улыбкой и хорошими манерами.

Взгляды немец притягивает к себе с силой магнита, ведь на его теле более 450 металлических элементов пирсинга. Пикантная особенность заключается в том, что две трети из этих шариков, штанг и колечек находятся в интимной зоне. По словам Рольфа, с его сексуальной жизнью все отлично, посторонние предметы "там" ему совершенно не мешают. После пикантного вопроса Железный Рольф достал из кармана чайную ложечку и показал с ней трюк. Люди вокруг оборачивались, когда ложка буквально прилипла к пальцам фрика.

Бухгольц в Украине впервые, и он почти ничего не знает о стране. В Киеве очень хочет попробовать национальную еду и собирается съездить в Чернобыль. О нем он знает совсем немного - только о масштабной катастрофе. Надеемся, рекордсмена по пирсингу впечатлит украинский борщ, гостеприимные киевляне и апокалиптические пейзажи Припяти, после чего он вернется в Украину еще не раз.

Пока журналисты общались с необычным гостем из Германии, проходящие мимо люди оборачивались, фотографировали его и пытались дотронуться. В мини-шортах и с ярко-розовым чехлом на телефоне разукрашенный Рольф вызывает разные эмоции: от "ого, вау, какой крутой!» до «фу, зачем он это с собой сделал?!".

Людям, которые называют мужчину странным или уродливым, Рольф отвечает просто: "Каждый может делать то, что хочет и любит, ведь все мы свободные люди! На самом деле я думаю, что никому не должны нравиться мои тату и пирсинг".

Ранее "Страна" писала о том, что новый игрок Динамо не признался, сколько на его теле тату.

Также мы сообщали, что на границе с Украиной задержали татуировщика-контрабандиста.