В Киеве продолжаются работы по реконструкции и капитальному ремонту на 14 объектах дорожной инфраструктуры.

Об этом говорится в ответе "Киевавтодора" на запрос ТСН.ua.

Согласно предоставленной информации, работы осуществляются на улицах Елены Телиги, Алма-Атинской, Семьи Кульженко, Владимирской, бульваре Вернадского, проспекте Тычины, Набережном шоссе, транспортной развязке на пересечении Комарова и бульвара Вацлава Гавела, пересечении проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Владимира Покатила, путепроводе на пересечении ул. Елены Телиги и ул. Кирилловской.

Также в 2018 году капитальный ремонт будет осуществляться на проспектах Степана Бандеры и Академика Палладина, Софийской площади, улицах Леонтовича, Заболотного, Родимцева, на мосту Метро через Русановский пролив, путепроводах на пересечении ул.Богатырской с просп. Оболонским и ул. Богатырской с просп. Степана Бандеры.

Точные даты начала и завершения работ на объектах в коммунальном предприятии не называют - на сегодня еще не определена генеральная подрядная организация и не получены все необходимые разрешительные документы.

Видео: youtube.com/ТСН

Как сообщала "Страна", киевлянам рассказали, почему нельзя купаться в фонтанах.

"Вода попадает к фонтанам через системы централизованного водоснабжения и постоянно циркулирует, на нее могут влиять погодные условия, повышенная температура воздуха, поэтому с целью избежания цветения, используют специальный химический раствор — альгицид (препарат из группы гербицидов - Прим. Ред.)", - поясняют на предприятии.

Пить воду из фонтанов категорически запрещается.

Напомним, что ко Дню Киева - 27 мая откроют обновленную Владимирскую горку.