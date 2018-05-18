Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве владелицу медицинского бизнеса, через который финансировались террористические организации "ЛДНР".

Как сообщил в пятницу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что владельцы предприятия на территории временно неподконтрольной территории Луганской области продолжили производство медицинских изделий. Продукцию они поставляли, в частности, для нужд незаконных вооруженных формирований незаконных организаций "Л/ДНР".

Сотрудники СБУ задокументировали, что компания ежемесячно платила в "бюджет" сепаратистов в среднем 500-600 тыс. российских рублей.

Во время санкционированных обысков у менеджмента предприятия сотрудники спецслужбы изъяли, в частности, документацию и банковские карточки, подтверждающие противоправную деятельность.

Владелице фирмы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Как сообщала "Страна", финансирование терроризма, передача информации. Тука рассказал, кого освободил Киев из "ЛДНР".

Мы писали, что в Харькове СБУ задержала владельца сети супермаркетов в "ДНР"

Ранее в Украине обнаружили фермы для майнинга криптовалют, которые финансировали "ЛДНР". Об этом заявил прокурор Матиос.