Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что во время разговора с президентом Украины поговорит с ним о задержании директора "РИА Новости в Украине" Кирилла Вышинского.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Сочи, отвечая на реплику журналиста "Russia Today", который попросил ее повлиять на украинскую власть из-за задержания Вышинского, пишет "Украинская правда".

Также Меркель добавила, что президент России Владимир Путин поднимал этот вопрос во время их разговора.

"Я буду обсуждать свою поездку в Россию с украинским президентом. В том числе обсудим задержание российских журналистов. Мы обеспокоены этим", - сказала Меркель.

Напомним, 15 мая СБУ проводила обыски в офисе "РИА Новости Украина". А руководитель информагентстваКирилл Вышинский был задержан по подозрению в госизмене. Вчера Херсонский суд арестовал Вышинского на 60 суток.

Ранее "Страна" писала о том, что защита Вышинского будет обжаловать решение суда о его аресте.

также мы сообщали, что посольство Украины в Москве пикетируют в поддержку Вышинского с хэштегом #ЦеЕвропа.