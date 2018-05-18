При помощи онлайн-сервиса для оплаты коммунальных услуг от "Центра коммунального сервиса" можно узнать данные о чужой недвижимости, даже о недвижимости и платежах президента. В частности, доступны задолженность по коммуналке, имя собственника квартиры, метраж жилья.

Об этом сообщил в Facebook юрист Клим Братковский.

"В мэрии Киева работают такие молодцы, разработали такой классный ресурс, с помощью которого можно промониторить, у кого какая задолженность по квартплате, узнать, на ком зарегистрированы договора, узнать метраж квартиры, узнать, сколько людей зарегистрировано в квартире", - написал Братковский.

Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно зарегистрироваться, указав адрес квартиры. После этого все данные о недвижимости можно увидеть в личном кабинете. При этом никто не мешает указать адрес соседа.

Юрист узнал данные о квартире Петра Порошенко на улице Грушевского. Как видно на скриншоте, президент Украины своевременно оплачивает коммунальные услуги.

Фото: facebook.com/klimetin

Как сообщала "Страна", должникам за воду и тепло субсидии назначать не будут. Об этом заявили в Киевэнерго.

Напомним, что киевлянам рассказали, почему нельзя купаться в фонтанах.