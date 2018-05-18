Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая чаще всего выкладывает фотографии в обнаженном или полуобнаженном виде, удивила фанов новыми съемками.

На свежих фотографиях в Instagram Даша предстает в нежном образе в легком платьице цвета кофе с молоком с собакой породы акита ину.

Любопытно, что с ней позирует и мужчина, однако, ни на одной фотографии не видно его лица. Вероятно это жених Астафьевой, которого подозревают в краже 27 миллионов и которого отпустили под личное обязательство в начале года.

Фото: instagram.com/da_astafieva

Как сообщала "Страна", ранее похудевшая Даша Астафьева опубликовала в соцсети откровенные фото.

Мы писали, что каникулы Даша Астафьева провела в Австрии, а Настя Каменских - на берегу Тихого океана.