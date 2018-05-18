Печерский райсуд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) открыть дело против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Ведомство обвинили во вмешательстве в деятельность судебных органов (ст. 376 УК Украины).

О действиях НАБУ было сообщено в Высший совет правосудия и ГПУ, сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

Печерский суд удовлетворил жалобы судей Окружного админсуда Киева на бездействие уполномоченных лиц ГПУ относительно невнесения ими в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведений об уголовном правонарушении, совершенном работниками НАБУ.

НАБУ открыло уголовное производство по статье 375 УК Украины (вынесение заведомо неправосудного решения) относительно обстоятельств рассмотрения Окружным админсудом Киева дела по иску Романа Насирова к Государственной фискальной службы Украины (ГФС), который суд удовлетворил.

Коллегия судей, которая удовлетворила иск Насирова считает, что доводы НАБУ основываются на явно надуманным основаниям и их можно считать не чем иным, как попыткой давления на суд. Согласно закону, коллегия сообщила Высший совет правосудия (ВСП) и Генеральную прокуратуру Украины о вмешательстве в их деятельность по осуществлению правосудия

"Доводы НАБУ основываются на явно надуманных основаниях и их можно считать не чем иным, как попыткой давления на суд", - говорится в сообщении.

ВСП еще не рассмотрела данный вопрос. В то же время, при рассмотрении Печерским судом жалоб судей, из письменных возражений ответчика стало известно, что по факту вынесения неправосудного решения, САП закрыло уголовное производство в отношении судей Окружного административного суда города Киева.

"В результате, Печерский районный суд города Киева обязал ГПУ внести сведения в ЕРДР об уголовном правонарушении и начать досудебное расследование по факту вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева", - сообщили в пресс-службе окружного админсуда Киева.

Как сообщала "Страна", в НАБУ отрицают попытки тайно договориться с нардепом Онищенко через голову САП. В Бюро подчеркнули, что инициатива о сотрудничестве в обмен на компенсацию убытков и о даче показаний в отношении ряда высокопоставленных чиновников к детективам неоднократно поступала с сентября 2016 года от адвокатов Онищенко.

Напомним, что Луценко подписал представление на снятие неприкосновенности с нардепа-оппозиционера Сергея Дунаева.