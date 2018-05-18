Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт осуществит срочный визит в Киев для участия в рассмотрении законопроекта об Антикоррупционном суде в профильном комитете ВР. Об этом пишет "Европейская правда".

Вместе с ним на заседание прибудет один из авторов заключения Венецианской комиссии, эксперт Георгий Папуашвили.

"Спикер парламента пригласил нас принять участие во встрече комитета по правовой политике, которая состоится в понедельник после обеда, где пройдет обсуждение законопроекта об Антикоррупционном суде", - заявил он.

Напомним, что все ключевые международные партнеры Украины, в том числе страны "Большой семерки", заявляют о несоответствии президентского проекта об антикоррупционном суде требованиям Венецианской комиссии и настоятельно рекомендуют адаптировать этот законопроект, в том числе - процедуру отбора судей.

В марте руководство парламента пообещало привлечь Венецианскую комиссию к процессу доработки законопроекта.

Ранее "Страна" писала о том, что в МВФ озвучили три главных требования к Украине перед четвертым пересмотром.