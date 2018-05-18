Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Минские соглашения - единственной основой для процесса урегулирования в Украине.

Об этом она заявила в пятницу, 18 мая на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"Минские соглашения существуют и минские соглашения - это единственная основа, на которой мы можем вести свою работу (по украинскому урегулированию - Прим.Ред.)", - сказала канцлер Германии.

Меркель напомнила, что ночью "были серьёзные нарушения режима прекращения огня".

"Поэтому мысль о миссии ООН, нам нужно продолжать думать о ней, мы согласовываем свои действия. Министры иностранных дел должны здесь дальше работать, и это был бы хороший успех в плане стабилизации положения, для того чтобы проводились какие-то политические шаги", - подчеркнула она.

Как сообщала "Страна", Штайнмайер прилетит в Украину 29 мая и встретится с Порошенко. Президент ФРГ проведет встречу и со студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Напомним, что происходит под Горловкой, где обострились бои, гибнут военные и мирные жители.