Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о стратегической заинтересованности Германии в хороших отношениях с РФ и выступила за продолжение работы Совета Россия-НАТО и поддержке контактов ЕС с Москвой. Об этом пишет Интерфакс.

"У нас существует стратегический интерес поддерживать добрые отношения с Россией, и я в самые сложные времена всегда выступала за то, чтобы Совет Россия-НАТО продолжат свою работу и со стороны ЕС, чтобы тоже продолжались, поддерживались контакты", - сказала канцлер ФРГ на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

"Я считаю, что поддерживать диалог абсолютно важно. Наши гражданские общества поддерживают очень обширные связи. Германо-российское сотрудничество должно выдерживать очень серьезные, очень принципиальные разногласия, но я еще раз подчеркну: если мы хотим решать проблемы, нужно общаться друг с другом, нужно вести диалог", - добавила Ангела Меркель.

"Существуют темы, по которым мы придерживаемся единого мнения", - отметила канцлер ФРГ после переговоров с президентом РФ.

"Поэтому могут существовать и другие темы, по которым мы не согласны. В такие времена, когда мы говорим многое друг о друге, надо всегда искать возможности говорить друг с другом", - сказала Ангела Меркель.

Она подчеркнула, что ее встреча с Путиным состоялась "в хороший момент".

Канцлер ФРГ также заявила, что обсудит с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию с арестом журналиста Кирилла Вышинского в Киеве.

"Что касается журналиста, то я, конечно же, буду обсуждать с украинским президентом свою сегодняшнюю поездку, и я упомяну этот случай", - сказала Ангела Меркель.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин и Медведев встретили Ангелу Меркель в Сочи.

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