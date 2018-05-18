Известный российский певец Григорий Лепса, которого на днях не пустили в Израиль, попал в больницу.

Об этом сообщает Ren.tv.

Отмечается, что эстрадный исполнитель упал, в результате чего получил перелом нескольких ребер. Подробности инцидента не раскрываются.

Представительница Лепса Наталья Мостакова подтвердила, что музыкант находится в одной из московских больниц, однако не стала называть причину госпитализации.

Она заверила, что исполнитель скоро будет выписан из медицинского учреждения. "Да, это правда, но я пока не даю комментариев. Все в порядке, он скоро выпишется", - сказала представительница певца.

Добавим, что на протяжении всего 2017 года ходили слухи, что Григорий Лепс страдает алкогольной зависимостью. Сам Лепс также не раз заявлял, что, к сожалению, "не умеет пить мало".

Ранее "Страна" сообщала, что Лепс признался, что хотел бы организовать в России совместный концерт с Вакарчуком.

Также Григорий Лепс попал в черные списки "Миротворца" за поддержку России.