Запуск "Северного потока-2" не означает остановку транзита газа через Украину.

Об этом президент РФ Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель сказал на совместной пресс-конференции в Сочи, следует из трансляции РИА Новости в Facebook.

По словам Путина, на переговорах обсуждались инфраструктурные проекты, в том числе "Северный поток-2".

"Мы всегда относились к этому проекту исключительно как к экономическому, как к проекту, которым занимались хозяйствующие субъекты, и всегда выводили это за рамки любых политических процессов", - заверил Путин.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Путин и Медведев встретили Ангелу Меркель в Сочи. Фото.

Также Дания даст разрешение на "Северный поток-2" при условии сохранения транзита газа через Украину.