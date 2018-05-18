По результатам тендера Министерство информационной политики заказало у компании "ПЕРЕХОД АУТДОР" размещение внешней рекламы в Киеве и других регионах на 15,86 млн гривен.

Об этом указано в материалах системы публичных закупок ProZorro.

Соглашение было заключено 10 мая 2018 года.

Согласно договору министерство заказало на 233 дня текущего года размещения ежемесячно 350 рекламных щитов, призм, ситилайтов, лайтбоксов в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Донецкой, Луганской, Николаевской и Херсонской областях.

Цена размещения рекламы варьируется в зависимости от места и города расположения, в Киеве:

Щит/призма будет стоить - 67 337-134 441 гривен до конца года; ситилайт - 45 225,3-45 236,95 гривен.

Самая дорогая цена на лайтбоксы у аэропорта Борисполь - 2 рекламных объекта обойдутся бюджету в 939,773 гривны.

Дешевле реклама стоит в областях, один щит обойдется в 24 931 гривну.

Госсекретарь министерства Артем Биденко в комментарии Украинской правде объяснил, что реклама, которую размесят, на закупленных площадках, будет касаться социального характера.

"Размещаться там будет информация социального характера. То есть государственные знаменательные даты, информирования населения о реформах, популяризация армии, все, что касается социальной информации для населения", - сказал Биденко.

"Там не будет никоим образом политической рекламы. Реклама не будет касаться конкретных политических лиц или партий", - подчеркнул он.

Биденко рассказал, что для продвижения Украины будет использоваться и формат нового логотипа, особенно возле аэропортов.

"Будут использоваться только элементы. Логотип ориентирован на продвижение Украины за рубежом", - сказал он.

Он пояснил, что бренд Ukraine Now ориентирован на иностранцев, однако для его популяризации на территории Украины формат логотипа также будут использовать.

В мининформполитики готовы были потратить больше, ожидаемая стоимость закупки составила 16,2 млн грн.

В тендере принимали участие две компании "ПЕРЕХОД АУТДОР" и ООО "МЕГАПОЛИС ИНВЕСТ ПЛЮС".

Издание "Наши деньги" сообщает, что учредителями столичной фирмы "Переход Аутдор" значится кипрский оффшор "Umedia Holdings Limited", конечными бенефициарами - Бейн Эндрю Найт из США и Стюарт Дэвид Уильям из Британии, директором - Лариса Булатова.

Фото: prozorro.gov.ua

Фото: prozorro.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Минсоцполитики создают новую комиссию, которая определит социальность рекламы.

По итогам рассмотрения обращений Комиссия принимает предложения об отнесении рекламы к социальной либо об отказе в отнесении рекламы к социальной, которые оформляются протоколом заседания

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