Вместе с пользователями соцсетей поломать голову над звуковой иллюзией, в которой одни слышат Лорел, а другие - Янни (или Йенни), решили и в Белом доме.

Там поинтересовались, что слышат на аудиозаписи сотрудники администрации президента и разместили видео в Twitter Белого дома.

Так, дочь Трампа Иванка, которая является советником президента США, отчетливо слышит на записи Лорел, а вот вице-президент Майк Пенс спрашивает: "Кто такой Йенни?".

В конце видео появляется Дональд Трамп, который говорит, что слышит на записи "covfefe".

Видео: twitter.com

31 мая 2017 года Трамп пожаловался на негативное освещение своей работы в американской прессе, и вместо слова "coverage" (освещение) по ошибке написал "covfefe". Интернет-шутники подхватили словечко и стали придумывать с ним мемы разной степени оригинальности.

Ранее "Страна" сообщала, что новая оптическая иллюзия сбила соцсети с толку.

Также еще одна оптическая иллюзия в сети: у девушки не могут найти ноги.