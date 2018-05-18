Накануне свадьбы британкого принца Гарри и актрисы Меган Маркл в замке Виндзор прошла репетиция торжества. Об этом пишет издание Тatler.

Отца Меган на свадьбе все же не будет.

"К сожалению, мой отец не будет присутствовать на свадьбе. Я всегда заботилась о своем отце и надеюсь, что сейчас ему будет предоставлена возможность сосредоточиться на здоровье. Хочу поблагодарить всех, что присылает нам сообщения со словами поддержки. Пожалуйста, знайте, что Гарри и я с нетерпением ждем возможности разделить наш особенный день с вами в эту субботу",- заявила Меган.

Вплоть до этого момента сам Томас Маркл постоянно менял свое решение, но в итоге проблемы с сердцем все же вынудили его отправиться в больницу на стационарное лечение.

А вот мать невесты уже прилетела в Виндзор и даже познакомилась с будущими родственниками. В среду она побывала в гостях у Чарльза и Камиллы в их лондонской резиденции Кларенс-хаус. Встреча прошла - кто бы сомневался - в формате чаепития. По протоколу важно было, чтобы Дориа Редлан познакомилась с родителями будущего зятя до официальной репетиции свадьбы. А с Уильямом, Кейт, Джорджем и Шарлоттой она увиделась только вчера. Королеве Дорию представят в пятницу на специально организованной встрече, где ее будут сопровождать дочь с женихом.

Из-за болезни отца Меган вопрос о том, кто же поведет невесту к алтарю, до последнего момента оставался открытым. Наиболее вероятным претендентом на эту роль считали старшего брата Гарри принца Уильяма. В пятницу Кенсингтонский дворец опубликовал официальное заявление с другой информацией. Сопровождать Меган будет принц Чарльз.

"Мисс Меган Маркл обратилась к Его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому с просьбой сопровождать ее к алтарю в часовне Святого Георга в день ее свадьбы. Принц Уэльский рад возможности таким образом принять мисс Маркл в королевскую семью".



Для Кейт Миддлтон репетиция свадьбы стала первым важным поводом, ради которого она на несколько часов разлучилась с трехнедельным сыном Луи. Вчера она вместе с Уильямом отправилась в Виндзор из Кенсингтонского дворца. Старших детей - 4-летнего Джорджа и 3-летней Шарлотты - с ними не было. Позже выяснилось почему: они отправились к месту репетиции прямиком из Виндзорского замка, где у них было чаепитие с прабабушкой Елизаветой II.

Фото: tatler.ru

Гости свадьбы продолжают прибывать на место событий. Вчера в Лондон прилетел партнер Меган по сериалу "Форс-мажоры" актер Патрик Джей Адамс. Ранее вместе с семьями из Канады прилетели другие коллеги невесты по съемочной площадке: Гэбриел Махт, Джасинда Бэррет и Сара Рафферти.

Фото: tatler.ru

Конечно, самым ожидаемым событием стало появление главных героев завтрашнего торжества - принца Гарри с невестой. Как ни старались папарацци, им удалось сделать всего несколько фото сквозь стекло автомобиля, в котором будущие молодожены следовали на репетицию. Но несмотря на это, самым преданным поклонникам удалось опознать бренды, вещи от которых были на Маркл, - это боди от Tuxe Bodywear и серьги Birks. Похоже, марки могут смело запускать в производство дополнительные партии товаров и рассчитывать на то, что на полках они не залежатся. О том, как это происходит, мы уже рассказывали в материале, посвященном вкладу Меган в канадскую моду, а также в статье о главных модных инфлюенсерах мира.

А пока гости знакомились со всеми тонкостями протокола и репетировали последние детали церемонии, кондитеры приступили к изготовлению свадебного торта. Кстати, в твиттере Кенсингтонского дворца даже опубликовали список ингредиентов десерта: 200 лимонов, 500 яиц, 20 кг сливочного масла, 20 кг муки, 20 кг сахара и 10 бутылок сиропа из бузины. Так что при большом желании можно попробовать испечь такой свадебный торт в домашних условиях.