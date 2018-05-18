Первая ракетка Украины теннисистка Элина Свитолина выиграла у немки Анжелики Кербер в 1/4 финала турнира WTA Premier (Рим).

Об этом сообщает Спорт.ua.

Наша теннисистка добилась победы в двух сетах - 6:4, 6:4 и вышла в полуфинал соревнований.

В рейтинге личных встреч Свитолина обыгрывает Кербер со счетом 8:5, причем Элина выиграла шесть минувших поединков.

В полуфинале ее ожидает противостояние с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) - Каролин Возняцки (Дания).

Элина Свитолина стала победительницей римского турнира в 2018 году и сейчас защищает свой титул. В случае повторного триумфа украинка сохранит четвертое место в рейтинге лучших теннисисток планеты.

Как сообщала "Страна", Элина Свитолина выиграла турнир в Нью-Йорке, обыграв Уильямс-старшую. В финале выставочного турнира она встретилась с китаянкой Чжан Шуай и одержала победу со счетом 10:3.

Напомним, что мужская сборная Украины по теннису в Первой Евро-Африканской зоне Кубка Дэвиса сразится со сборной Португалии.