В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую. Об этом сообщается на сайте парламента, однако текст законопроекта пока отсутствует в открытом доступе.

Изменения предлагается внести в ст. 133 Конституции.

Авторами соответствующего законопроекта №8380 стали сразу 153 народных депутата от разных фракций.

Напомним, в июле 2016 года Рада переименовала Кировоград в Кропивницкий в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов и запрете пропаганды их символики".

Также сообщалось, что 27 апреля в Раду внесли законопроект о переименовании Днепропетровской области.

"Предложенная название области - Сичеславская - действительно удельной для рассматриваемого историко-географического ареала, соответствует мировой и отечественной практике топонимической номинации, наиболее полно отражает исторически географические и социально-культурные особенности края", - сказано в документе.

"Страна" анализировала отмену КС закона о референдуме 2012 года и как следствие вступления в силу предыдущего закона "О всеукраинском и местных референдумах" от 3 июля 1991 года. В нем, в частности, говорится, что вопросы наименования или переименования сельсоветов, поселков, городов, районов, областей должны решаться исключительно местными референдумами.