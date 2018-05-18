Сегодня днем в центре Харькова сотрудники СБУ и Нацполиции остановили джип Toyota Land Cruiser и изъяли из его багажника огнестрельное оружие. Об этом пишет Kharkiv Today.

Как рассказали очевидцы, машина двигалась по проспекту Науки, затем повернула налево. В начале улицы Отакара Яроша ее заблокировали со всех сторон другие машины, из которых вышли люди в камуфляже с оружием.

Фото: 2day.kh.ua

Сразу после этого в джипе открыли багажник и все двери, из машины достали огнестрельное оружие и положили его на землю.

В Управлении СБУ в Харьковской области пока не комментируют ситуацию. Движение на проспекте Науки не останавливалось.

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