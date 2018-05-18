Испанец сам испек, а затем запустил настоящий беспилотник из пиццы.

Пользователь YouTube из Испании Эрик Понс Родригес под ником deDrones заявляет, что это первый дрон подобного рода, сообщает Digital Trends.

Чтобы собрать беспилотник, deDrones сходил в продуктовый магазин, где приобрел все необходимые для пиццы ингредиенты. Затем он испек корж в форме квадрокоптера и прикрепил к нему двигатель, винты и камеру. В итоге пицца-дрон успешно взлетела в воздух.

На вопрос журналиста о том, попробовал ли блогер беспилотник на вкус, мужчина ответил положительно. Эрик заметил, что ему пришлось сделать несколько версий съедобного дрона, так как первый экземпляр потерял управление и развалился на части. Ранее блогер уже собирал квадрокоптеры из необычных компонентов: например, из старого CD-привода и картонной коробки.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что дроны помогут отреставрировать Великую китайскую стену.

Также Uber начал доставлять еду с помощью беспилотников.