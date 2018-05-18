ДТЭК Криворожская теплоэлектростанция (Кривой Рог, Днепропетровская область) восстановила работу после того, как была остановлена в результате аварийной ситуации на энергоблоке №1. Об этом сообщается на странице станции в Facebook.

Фото: facebook.com

Сообщается, что 18 мая на энергоблоке №1 сработала система защиты, и он отключился из сети по причине снижения давления масла на подшипники трансформатора И-1.

Пострадавших нет, в настоящее время проводятся восстановительные работы на энергоблоке №1.

Для компенсации потери мощности сразу начаты пусковые операции на энергоблок №5 ДТЭК Криворожской ТЭС.

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