В пятницу, 18 мая президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым встретили прибывшую канцлера Германии Ангелу Меркель в сочинской резиденции "Бочаров ручей" - перед переговорами на высшем уровне.

Меркель сообщили, что новоназначенное правительство России ждет контактов с германской стороной, передает Интерфакс.

Путин и Медведев незадолго до приезда Меркель провели встречу, на которой был официально утвержден новый состав кабинета министров России.

"Поздравляем", - сказала она Медведеву, услышав об утверждении нового состава правительства.

Приветствуя Меркель, он сообщил, что правительство России "дееспособно и может работать". "Ждем контактов", - добавил Дмитрий Медведев.

"Счастливого пути", - добавила Ангела Меркель.

Фото: youtube.com/Россия 24

Минувший раз Ангела Меркель приезжала с кратким визитом в Россию более года назад. Ее встреча с Путиным также проходила в Сочи.

Как сообщала "Страна", Штайнмайер прилетит в Украину 29 мая и встретится с Порошенко. Также президент Германии проведет встречу со студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия".

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