Психологические особенности шестилетнего ребенка не позволяют тестировать его для зачисления в школу.

Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич с трибуны Верховной Рады, пишет "Главком".

Кроме того, во время тестирования детям задают такие вопросы, ответ на которые знают только те, кто об этом спрашивает. "Например, что общего между ежиком и молоком? Я вас сейчас, возможно, удивлю. Ответ на это вопрос конкурса - и молоко, и ежик сворачиваются", - рассказала она.

Гриневич добавила, что Министерство возмущено такими вопросами.

Министр подчеркнула, что этот конкурс превращается в конкурс родителей, звонка и взятки.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минобразования рассказали, как будут зачислять в первый класс по новым правилам.

Также директор киевской школы пообещал сдавать в налоговую владельцев липовых договоров об аренде квартир.