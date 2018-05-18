В истории с исчезновением части денег после трансфера Андрея Ярмоленко из Динамо в Боруссию, появились новые любопытные детали.

Немецкий клуб заявил, что переход Ярмоленко соответствует всем правилам ФИФА, а по поводу любых недоразумений следует обращаться к киевскому Динамо.

"Боруссия Дортмунд и ФК Динамо Киев договорились о трансфере в соответствии с Правилами ФИФА (FIFA Regulations). Соответствующим юридическим образом было также согласовано, что ФК Динамо Киев будет нести ответственность за уплату всех взносов солидарности, поскольку лучше знаком с украинским футбольным пространством и отношениями с заинтересованными сторонами.

Мы сожалеем, если, очевидно, существует определенная неясность по этому вопросу, однако мы просим обращаться исключительно к ФК Динамо Киев по этому поводу", - заявили Футбол 24 в пресс-службе дортмундской Боруссии.

Кроме того, в Боруссии объяснили, что информация о невыполнении каких-либо платежей должна поступать через FIFA Transfer Matching System (система согласования трансферов ФИФА).

"Если кто-то считает, что имеет право на любые претензии в соответствии с механизмом солидарности ФИФА, он должен обратиться по этому поводу в электронном виде через систему согласования трансферов ФИФА", - отметили в немецком клубе.

Напомним суть истории. Главное управление Национальной полиции в Черниговской области начало расследование факта хищения 150 тысяч евро из суммы трансфера Андрея Ярмоленко из Динамо в Боруссию. В августе 2017 года "Боруссия" выплатила 25 млн евро за трансфер игрока.

Согласно регламенту ФИФА, 5% суммы контракта направляется на развитие спортивных школ, в которых воспитывался футболист.

В связи с этим так называемый "платеж солидарности" должен был поступить в детско-юношескую школу "Юность" (Чернигов).

"В то же время по причинам, которые устанавливаются в ходе следствия, часть "платежа солидарности" в сумме 150 тысяч евро на основании поддельных документов была перечислена одной из общественных организаций с созвучным названием, которая отношения к воспитанию футболиста не имеет", - заявили в областной прокуратуре.

В дальнейшем общественная организация перечислила часть этих средств на счета одного из субъектов хозяйствования.

По данному факту прокуратура зарегистрировала производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Ранее "Страна" сообщала, что Ярмоленко неудачно закончил сезон в составе "шмелей".



