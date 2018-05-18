Президент России Владимир Путин утвердил все кандидатуры на посты министров и вице-премьеров из нового состава правительства России. Они были предложены премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового Правительства", - говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", в России предложили продлить полномочия президента до трех сроков подряд.

Указывается, что законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации "О сроках замещения должности Президента Российской Федерации" находится на рассмотрении, зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы.

Отметим, что по данным российских журналистов, Владислав Сурков может уйти в отставку с украинского направления.