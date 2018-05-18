Купание в фонтанах Киева опасно, вредно, и, поэтому находится под запретом.

Об этом говорится в сообщении КП "Киевводфонд".

Среди опасностей, которые могут поджидать в фонтане - электрическое напряжение, скользкий гранит и качество воды.

"Вода попадает к фонтанам через системы централизованного водоснабжения и постоянно циркулирует, на нее могут влиять погодные условия, повышенная температура воздуха, поэтому с целью избежания цветения, используют специальный химический раствор — альгицид (препарат из группы гербицидов - Прим. Ред.)", - поясняют на предприятии.

Пить воду из фонтанов категорически запрещается. Отдельную опасность в фонтанах может нести высота и сила струи.

В "Киевводфонде" также напомнили, что основная цель столичных фонтанов - это украшение города.

Столичные фонтаны в этом году начали свою работу с 1 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве вандалы вспенили фонтан на Контрактовой площади.

Также появилось видео запуска фонтанов в Киеве с новым плей-листом.