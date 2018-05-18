Ток и гербициды. Киевлянам рассказали, почему нельзя купаться в фонтанах
Купание в фонтанах Киева опасно, вредно, и, поэтому находится под запретом.
Об этом говорится в сообщении КП "Киевводфонд".
Среди опасностей, которые могут поджидать в фонтане - электрическое напряжение, скользкий гранит и качество воды.
"Вода попадает к фонтанам через системы централизованного водоснабжения и постоянно циркулирует, на нее могут влиять погодные условия, повышенная температура воздуха, поэтому с целью избежания цветения, используют специальный химический раствор — альгицид (препарат из группы гербицидов - Прим. Ред.)", - поясняют на предприятии.
Пить воду из фонтанов категорически запрещается. Отдельную опасность в фонтанах может нести высота и сила струи.
В "Киевводфонде" также напомнили, что основная цель столичных фонтанов - это украшение города.
Столичные фонтаны в этом году начали свою работу с 1 мая.
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве вандалы вспенили фонтан на Контрактовой площади.
Также появилось видео запуска фонтанов в Киеве с новым плей-листом.