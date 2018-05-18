Звездному форварду "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду до смерти надоело разбирательство с налоговой службой Испании. Он уже готов добровольно выплатить € 14 миллионов в качестве штрафа, чтобы дело против него закрыли.

Об этом сообщает El Mundo.

Роналду отправил через своего юриста письмо, в котором признал четыре случая нарушения налогового законодательства страны. Португалец надеется, что уголовное дело будет закрыто до начала чемпионата мира - 2018.



Ранее прокурор потребовал у Роналду выплатить штраф в размере € 14,8 миллионов. В то же время налоговая служба считает, что форвард вместе со штрафом должен заплатить € 25,7 миллионов.

Изначально КриРо предлагал выплатить € 3,8 миллиона, но налоговики отклонили это предложение.

Ранее "Страна" сообщала, что Роналду забил фантастический гол Ювентусу, стадион в Италии аплодировал стоя.