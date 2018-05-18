Сотрудники Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) выявили нарушения в электронной декларации доходов и имущества экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой за 2016 год.

Об этом передают Украинские новости со ссылкой на источник в НАПК.

По его словам, решение о результатах полной проверки декларации Гонтаревой было принято на заседании в пятницу.

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Валерию Гонтареву решили не отпускать без отчета (его требовал даже провластный НФ). Ее недруги, коих много в парламенте, получили наконец возможность высказать в лицо все, что о ней думают. Но вал обвинений Гонтареву не смутили: "Команда Национального банка взяла на себя ответственность провести реформы в сложное время, и сегодня нам есть, чем гордиться и в чем отчитываться перед вами", - заявила она.

Напомним, что Порошенко ввел главу Нацбанка Смолия в состав СНБО.