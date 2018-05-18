Украинская певица Светлана Тарабарова ожидает появления на свет первенца. Об этом артистка сообщила в своем Instagram, где она опубликовала фото с округлившимся животиком.

Фото: instagram.com

"Невозможно передать, что я сейчас чувствую. Во мне бьется новая жизнь, маленькая вселенная! У меня возвышенное настроение и я вдохновлена – пишу почти каждый день! Точно знаю, у моего ребенка большое, чуткое и доброе сердце, потому что новый альбом мы пишем вместе...", – написала Тарабарова в соцсети.

Сейчас Светлана Тарабарова пребывает на 6-м месяце беременности. В интервью изданию Viva она рассказала, что не планирует делать творческую паузу в связи с беременностью – она активно гастролирует и работает над новым материалом.

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