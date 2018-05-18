Поздно вечером четверга, 17 мая в Рогатинском районе Ивано-Франковской области на железнодорожном переезде легковое авто Volkswagen Golf врезалось в поезд.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

По данным полицейских, что водитель автомобиля пренебрег запрещающим проезд сигналом светофора и опущенным шлагбаумом.

В результате аварии погиб пассажир автомобиля.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 22-летний пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте, а еще один 16-летний пассажир каретой скорой медицинской помощи доставлен в Рогатинскую ЦРБ с телесными повреждениями в виде множественных переломов нижней челюсти. Водитель не травмирован, за рулем был трезвым", - сообщили в полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Состав следовал по маршруту "Ивано-Франковск - Киев".

Фото: if.npu.gov.ua

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