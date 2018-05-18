45 депутатов Верховной Рады просят Конституционный Суд проверить, соответствует ли Конституции закон, который позволяет назначать генпрокурором кандидата без юридического образования. Об этом сообщает пресс-служба КС.

"18 мая в Конституционный Суд поступило конституционное представление 45 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины" от 12 мая 2016 № 1355-VIII", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 мая 2016 года Верховная Рада приняла изменения, которые позволяют назначить генпрокурором человека без юридического образования, а также нормируют реформу Генпрокуратуры.

Закон был оперативно подписан президентом Порошенко и уже через несколько часов опубликован в спецвыпуске "Голоса Украины".

После этого Верховная Рада дала согласие на назначение лидера фракции БПП Юрия Луценко генеральным прокурором, а Порошенко сразу же подписал это постановление в зале парламента.

Ранее "Страна" писала о том, что Луценко подписал представление на нардепа Пономарева из "Воли народа".

Также мы сообщали, что Луценко "спиной ощутил" давление на комиссию прокуроров по делу Холодницкого.