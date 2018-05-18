45 депутатов просят Конституционный суд проверить законность назначения Луценко генпрокурором
45 депутатов Верховной Рады просят Конституционный Суд проверить, соответствует ли Конституции закон, который позволяет назначать генпрокурором кандидата без юридического образования. Об этом сообщает пресс-служба КС.
"18 мая в Конституционный Суд поступило конституционное представление 45 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины" от 12 мая 2016 № 1355-VIII", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 мая 2016 года Верховная Рада приняла изменения, которые позволяют назначить генпрокурором человека без юридического образования, а также нормируют реформу Генпрокуратуры.
Закон был оперативно подписан президентом Порошенко и уже через несколько часов опубликован в спецвыпуске "Голоса Украины".
После этого Верховная Рада дала согласие на назначение лидера фракции БПП Юрия Луценко генеральным прокурором, а Порошенко сразу же подписал это постановление в зале парламента.
Ранее "Страна" писала о том, что Луценко подписал представление на нардепа Пономарева из "Воли народа".
Также мы сообщали, что Луценко "спиной ощутил" давление на комиссию прокуроров по делу Холодницкого.