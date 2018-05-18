Киевское "Динамо" может потерять своего полузащитника Дерлиса Гонсалеса. Он открыто заявил, что хочет покинуть столичный клуб.

По словам футболиста, у него есть варианты продолжения карьеры либо в Мексике, либо в португальской "Бенфике". Об этом сообщает ABC Color.

"Я разговаривал со спортивным директором "Динамо". Я сказал ему, что мне здесь не комфортно и я хочу сменить обстановку. Мы будем рассматривать варианты. Клуб из Мексики хочет оформить полноценный трансфер, а это в интересах "Динамо". Они хотят меня продать, а не отдать в аренду. С "Бенфикой" будет сложнее, ведь они хотят меня взять в аренду", - рассказал Дерлис Гонсалес.

Ранее "Страна" сообщала, что столичное "Динамо" теряет ведущих исполнителей перед игрой последнего тура с "Шахтером".

Также мы рассказывали, что Легенда "Динамо" Олег Гусев завершит выступления после матча с "Шахтером".