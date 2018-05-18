Парламент Чечни внес в Госдуму предложение по внесению поправок в Конституцию России о возможности занимать должность президента России три срока вместо двух.

Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента республики в пятницу, 18 мая.

"На данном этапе развития страны назрела необходимость увеличения продолжительности пребывания в должности главы государства одного лица до трех сроков подряд....На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Самого текста законопроекта пока на сайте нет. Однако указывается, что законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации "О сроках замещения должности Президента Российской Федерации" находится на рассмотрении, зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы.

Нынешняя Конституция России запрещает находиться на посту президента более двух сроков подряд.

Начиная с выборов 2012 года, президент Российской Федерации избирается на шестилетний срок. 7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил на пост президента России. В первый раз Путин заступил на пост президента в 2000 году, а после двух президентских сроков подряд в 2008-2012 годах занимал должность премьер-министра.

Ранее "Страна" сообщала, что дату нового сбора нормандской четверки назовут после встреч Макрона и Меркель с Путиным.

Также Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России.