Трибунал суда в Гааге 17 мая завершил устные слушания в деле по иску семи компаний группы "Нафтогаз" к РФ в связи с захватом активов группы в Крыму и вынесет первое решение по делу в начале следующего года.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"В течение 14-17 мая Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге провел слушания по вопросам юрисдикции трибунала и ответственности за нарушения соглашения. Вопрос убытков будет рассмотрен и решен Трибуналом на второй стадии рассмотрения дела, после вынесения решения относительно юрисдикции и ответственности. Ожидается, что Трибунал вынесет первое решение по делу в первом квартале 2019 года", - говорится в сообщении.

15 февраля 2016 года Российской Федерации было вручено официальное письменное уведомление НАК "Нафтогаз Украины", ГАО "Чорноморнафтогаз", ПАО "Укртрансгаз", ДК "Ликво", ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укртранснафта" и ДК "Газ Украины" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.

Причиной этого спора является экспроприация РФ инвестиций группы "Нафтогаз" на территории Крыма.

Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигает $8 млрд.

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Также Нафтогаз через суд намерен арестовать активы Газпрома в Европе.