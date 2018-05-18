Посольство Украины в Москве пикетируют в поддержку Вышинского с хэштегом #ЦеЕвропа
У посольства Украины в Москве начался митинг в поддержку главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого 15 мая задержали в Киеве по подозрению в госизмене.
RT ведет трансляцию пикета в Youtube.
Как пояснили организаторы митинга, мероприятие проводится "в молчаливом формате с демонстрацией хэштега #ЦеЕвропа против ареста Вышинского".
В митинге принимают участие генеральный директор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, политолог Владимир Корнилов, коллеги Вышинского из различных российских СМИ.
Всего у посольства Украины собрались более 150 человек.
Видео: youtube.com
Ранее "Страна" сообщала, что управление ООН по правам человека обеспокоено атаками на журналистов в Украине.
Напомним, 17 мая Херсонский суд арестовал Вышинского на 60 дней.