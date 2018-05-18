У посольства Украины в Москве начался митинг в поддержку главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого 15 мая задержали в Киеве по подозрению в госизмене.

RT ведет трансляцию пикета в Youtube.

Как пояснили организаторы митинга, мероприятие проводится "в молчаливом формате с демонстрацией хэштега #ЦеЕвропа против ареста Вышинского".

В митинге принимают участие генеральный директор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, политолог Владимир Корнилов, коллеги Вышинского из различных российских СМИ.

Всего у посольства Украины собрались более 150 человек.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что управление ООН по правам человека обеспокоено атаками на журналистов в Украине.

Напомним, 17 мая Херсонский суд арестовал Вышинского на 60 дней.