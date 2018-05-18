Дымовые шашки дымили сегодня под Волынским Апелляционным судом в Луцке, где было принято решение дать условное наказание местному бизнесмену Владимиру Мигасу, который в декабре 2016 года, пребывая в нетрезвом состоянии за рулем авто на пешеходном переходе сбил подростка. Под здание суда на акцию протеста вышли активисты, возмущенные решением.

Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь Павел Данильчук.

Фото: facebook.com

Решение дать условное наказание бизнесмену Мигас было мотивировано просьбой родителей  пострадавшего ребенка. Об этом заявила судья Татьяна Левандовская-Кочука, пишет издание Волынь24.

По ее словам, по делу Мигас было три апелляционные жалобы. Одна из них - от стороны потерпевших, то есть от родителей.

"В данном случае отец сообщил суду, что зарубежная клиника согласилась на лечение сына. Семья уже потратила значительную сумму средств, как и виновная сторона. Однако сейчас пострадавший находится в Боратине в реабилитационном центре. Однако это не то лечение. Поэтому родители заявили, что они делают в пользу своего ребенка. Как по мне закон Божий таки выше ", - отметила судья.

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