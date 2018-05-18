Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, кто войдет в состав нового правительства. Об этом сообщает "Интерфакс".

Новый состав Кабинет министров был представлен на встрече Медведева с президентом РФ Владимиром Путиным.

Так, МЧС предложено возглавить Евгению Зиничеву — бывшему и. о. главы Калининградской области, замдиректора ФСБ. Владимир Мединский сохранил пост главы Минкультуры.

На пост главы нового министерства просвещения Медведев предложил Ольгу Васильеву. Министром науки и высшего образования (также появилось впервые) предлагается назначить Михаила Котюкова.

Максим Топилин сохранит пост министра труда и соцзащиты, а Вероника Скворцова вновь возглавит Минздрав.

Максим Орешкин останется министром экономического развития, а Антон Силуанов сохранил пост министра финансов, став первым вице-премьером.

Кандидатами в вице-премьеры, как Медведев объявлял ранее, являются:

Дмитрий Козак — будет курировать промышленность и энергетику

заместитель министра обороны Юрий Борисов — оборонно-промышленный комплекс (до сих пор его курировал Дмитрий Рогозин)

Виталий Мутко — строительство и региональная политика

Татьяна Голикова — социальная политика и здравоохранение

Ольга Голодец — культура и спорт

Алексей Гордеев — сельское хозяйство

Аппарат правительства возглавит Константин Чуйченко.

Ранее ряд СМИ сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Министерства обороны Сергей Шойгу сохранят свои посты в обновленном составе российского правительства Дмитрия Медведева.