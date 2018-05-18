Президент ФИФА Джанни Инфантино направил поздравительную телеграмму в адрес донецкого"Шахтера", в которой поздравил наш клуб с золотыми медалями чемпионата Украины, и поблагодарил команду за поддержку массового футбола.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Шахтер" - чемпион Украины сезона-2017/18. С огромным удовольствием поздравляю клуб с 11-м чемпионским титулом в его истории! Этот трофей - результат целеустремленности всех непосредственных участников. Поздравляю игроков, главного тренера, руководство, технический и медицинский штаб, а также болельщиков с этим большим достижением. От имени всего футбольного сообщества я хочу поблагодарить "Шахтер" и за помощь в распространении позитивного месседжа футбола", - говорится в телеграмме.

Говоря о распространении позитивного месседжа футбола, Джанни Инфантино так отреагировал на решение клуба присоединиться к европейскому движению топ-клубов по поддержке массового футбола.

Для этого горняки пошли по пути Барселоны, Манчестер Юнайтед, Реала и Челси. Эти клубы создали специальные фонды Barça Foundation, MU Foundation, Chelsea Foundation и Real Madrid Foundation, которые занимаются развитием массового детского футбола, обучением футбольных тренеров-волонтеров, поддержкой гендерного равенства и реализацией футбольных проектов для людей с инвалидностью.

Соответствующий фонд Шахтера будет называться Shakhtar Social.

"Футбол не ограничивается 90 минутами и боковыми линиями поля. Футбол - это феномен, социальный инструмент, который способен менять жизнь миллионов людей. Мы понимаем, что бренд "Шахтера" и популярность наших игроков должны работать на благо общества. Поэтому ФК "Шахтер" - социально ответственный футбольный клуб. Проектов становится все больше, они требуют отдельного внимания и управления. По примеру европейских Football Foundations нами было принято решение об основании клубного фонда. С помощью Shakhtar Social станем развивать детский массовый футбол, отдельное внимание уделим созданию возможностей для детей с инвалидностью", - заявил Сергей Палкин, генеральный директор ФК "Шахтер".

Ранее "Страна" сообщала, что "Шахтер" продлил контракт с главным тренером Паулу Фонсекой еще на два года.