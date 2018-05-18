В Полтаве бывший главный следователь УБОП справил "малую нужду" на стену Полтавского областного управления СБУ, на него составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Об этом сообщило интернет-издание "Полтавщина".

ЧП произошло 17 мая, в 23:15. В полиции говорят, что житель Полтавы, 1975 года рождения, справил "малую нужду" на стену Полтавского областного управления СБУ, что на улице Ляхова.

"Своеобразное осквернение не только государственного органа, но и исторического здания зафиксировали дежурные управление СБУ, которые задержали мужчину и вызвали на место патрульную полицию", - пишет издание.

Как стало известно, помочился на СБУ Владислав Балковой, который в свое время руководил следствием тогда еще в УБОП областного УМВД. Сейчас он работает в сфере безопасности предприятия. В 2015 году от партии "Родной город" его кандидатуру выдвигали на выборах в Подольской (Ленинской) райсовета, но депутатом он не стал.

Во время задержания и составления админпротокола за совершение мелкого хулиганства экс-правоохранитель агрессивно себя вел, заявлял: "Вы что, бессмертные? Будете теперь ходить и оглядываться".

После оформления правонарушения Балкового отпустили.

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