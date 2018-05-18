На Одесской трассе в Николаевской области автомобиль загорелся после ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Николаевской области.

17 мая в 15:45 спасатели получили сообщение о том, что на 300 км. трассы М-05 "Киев-Одесса" возле с. Майорское Кривоозерского района возникло ДТП.

На месте выяснилось, что в результате столкновения с отбойником автомобиля Hyundai Accent, пострадал мужчина 1988 г.р. и погибла женщина 1989 г.р., которых до прибытия спасателей, вытащили из авто очевидцы.

Скорая помощь доставила пострадавшего в Кривоозерскую центральную районную больницу.

Пожарные потушили горящий автомобиль, который вспыхнул вскоре после ДТП. В 16:17 пожар был ликвидирован.

Обстоятельства и детали происшествия сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Фото: mk.dsns.gov.ua

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